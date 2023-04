Feira do Peixe ocorre nos dias 5 e 6 de abril em Uruguaiana

publicidade

A Feira do Peixe 2023 de Uruguaiana vai contar com uma diversidade de produtos, qualidade e comprometimento em ao menos 18 bancas de pescadores locais. O evento acontece nos dias 5 e 6 de abril – das 8h às 20h e, no dia 7 (Sexta-Feira Santa), das 8h às 12h, atrás do Ginásio Municipal, junto ao Parcão Dom Pedro II.

Informações com a vice-presidente da Colônia de Pescadores Z-9, Dayane Ibaldi, pelo fone (55) 9 9620-5441. As inscrições ainda podem ser feitas até às 18h desta terça-feira na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – na avenida Duque de Caxias 1.700.

Preços praticados:

Piava grande inteira R$ 30,00 Kg;

Piava grande escamada e cortada R$ 32,00 Kg;

Piava pequena inteira (inferior a 2Kg) R$ 25,00 Kg;

Piava pequena escamada e cortada R$ 27,00 Kg;

Pati inteiro R$ 25,00 Kg;

Pati cortado R$ 27,00 Kg;

Pintado inteiro R$ 21,00 Kg;

Pintado cortado R$ 22,00 Kg;

Grumatã inteiro R$ 17,00 Kg;

Grumatã escamado e cortado R$ 20,00 Kg;

Filé de Piava R$ 30,00 Kg;

Filé de Grumatã R$ 20,00 Kg;

Filé de – cascudo, raia, mangurujú. R$ 27,00 Kg.

Porções: croquete – 14 unidades R$ 22,00; panqueca – 10 unidades R$ 32,00; lasanha (500 gr.) R$ 32,00, iscas de peixe ou peixe desfiado R$ 32,00 Kg.

Os preços foram estabelecidos pela Colônia de Pescadores Z-9 de Uruguaiana.