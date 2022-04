Feira do Peixe terá inicio em Esteio e Uruguaiana

publicidade

A tradicional Feira do Peixe de Esteio, na região Metropolitana, com diversas opções de pescado e preços diferenciados, inicia nesta terça-feira. Em sua 19ª edição, o evento será realizado, assim como foi no ano passado, na quadra coberta da Praça da Juventude, no bairro Jardim Planalto. Este ano, a Feira terá um dia a mais. Começa nesta terça-feira e vai até a sexta-feira, feriado nacional. De terça a quinta, a Feira será das 8h às 20h. No feriado, os comerciantes vão trabalhar entre 8h e 12h.

Ao todo, serão 10 bancas vendendo produtos congelados, uma que vai comercializar o peixe vivo e duas que vão entregar o alimento já assado para ser consumido em casa ou na praça de alimentação, que contará com três food trucks e um ponto de venda de bebidas. Além disso, a 19ª Feira do Peixe contará com estandes dos artesãos e produtores do Programa de Inclusão Produtiva. Quem optar por fazer as compras à noite poderá assistir a shows com artistas esteienses, sempre às 19h, sem pagar nada. No primeiro dia (12), a atração será Dom Diego. Na quarta-feira, Johnny Campos sobe ao palco. A última apresentação, na quinta-feira, será com a dupla Alexandre Konflanz & Chiquinho da Gaita.

Em Uruguaiana, na Fronteira-Oeste, a Colônia de Pescadores Z9 realizará nos dias 13 e 14 de abril, das 8h às 20h e no dia 15 de abril, das 8h às 12h, nos fundos do Ginásio Municipal, no Parque Dom Pedro II (Parcão da avenida Presidente Vargas), a Feira do Peixe 2022. O evento é apoiado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEMUDE) e terá pelo menos dez bancadas montadas e 15 pescadores diretamente envolvidos.

Segundo a vice-presidente da Colônia, Daiane Ibaldi, a tabela de preços da feira já foi elaborada, com valores dos itens por quilo e variedade de produtos e pescados.

*Com informações dos correspondentes Fernanda Bassôa e Fred Marcovici

