Feira Maesa Cultural acontece neste domingo em Caxias do Sul

A 4ª edição da Feira Maesa Cultural ocorre no próximo domingo, com a expectativa de receber cerca de 500 expositores de Caxias do Sul e região. O evento é realizado sempre no terceiro domingo de cada mês, na rua Plácido de Castro, das 9h às 17h. O presidente da Associação dos Amigos da Maesa (Amaesa), Paulo Sausen, adianta que a comunidade encontrará artesanato e produtos da agroindústria da região, além de ações da economia solidária e criativa, brechós e shows culturais.

O público poderá ainda participar de visitas guiadas à estrutura interna do histórico complexo arquitetônico que, no passado, abrigou a sede da Metalúrgica Abramo Eberle. Inaugurado em 1948, quando o empreendimento completava 52 anos, o complexo conhecido como a Fábrica 2 concentrava os trabalhos de fundição, mecânica, forja e produção de talheres. Foi lá, por exemplo, que o Monumento ao Imigrante foi fundido, entre 1953 e 1954. As visitas guiadas são gratuitas, das 14h às 17h, com 30 pessoas por turma e por ordem de chegada.

