Feiras e shows no Centro Histórico marcam os 150 anos de Santo Ângelo

Feiras e shows realizados no Centro Histórico marcarão a programação dos 150 anos da cidade de Santo Ângelo. A série de eventos foi aberta na manhã desta terça-feira, com as feiras da Agricultura Familiar, do coletivo Casa Kombina e da Zona de Inovação Criativa e Sustentável de Santo Ângelo (Zissan).

A comunidade poderá adquirir produtos coloniais e artesanato dos mais variados tipos. Da agricultura familiar estarão participando oito expositores.

Shows

Na parte da tarde serão abertos os shows. Às 16h, terão início as apresentações das bandas Maremanos Rock Band, Tô Di Boa e Trilogia. Para às 21 horas está marcado o show com a banda Corpo & Alma.

Escultura

No domingo, 26, às 11 horas, na Praça Leônidas Ribas, em meio a realização do Brique, será realizada a inauguração da escultura Anjo da Guarda, produzida pelo escultor Rogério Bertoldo, conhecido internacionalmente pelo Jardim das Esculturas que mantém no município de Júlio de Castilhos.