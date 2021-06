Fenac realiza ação inédita na região do Sinos

publicidade

Ocorre no dia 20 de junho, em formato inédito na região, a Corrida Solit/dária Fenac, em Novo Hamburgo. A ação, que está sendo organizada pela Fenac Experiências Conectam, é uma corrida onde os atletas participarão individualmente. Os inscritos terão que escolher o horário de sua preferência entre as 7h e 19h, na modalidade única de 3 quilômetros. A corrida acontecerá nas dependências da Fenac, e o local da prova terá toda estrutura montada e sinalizada, oportunizando a cada atleta cumprir o percurso sem aglomerações na largada, chegada e em nenhum momento da atividade.

Os corredores participarão de um momento único, planejado para viabilizar o retorno das atividades físicas, respeitando o distanciamento social e possibilitando a prática de esportes. A corrida também terá o cunho solidário, pois será arrecadado, de cada participante, 1 kg de feijão que será doado às famílias carentes, através da Secretaria de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo.

“Poderíamos ficar aguardando de braços cruzados esse momento tão difícil passar, mas nos desafiamos a pensar em uma maneira inovadora de possibilitar o retorno das atividades esportivas”, destaca Marcio Jung, diretor-presidente da Fenac.

As inscrições podem ser realizadas de forma virtual para pessoas de ambos os sexos, com idade a partir de 16 anos, através do hotsite do evento até o dia 14 de junho ou enquanto houver vagas. A corrida terá cronometragem eletrônica com chip, medalha e camiseta para todos os participantes. A atividade é uma realização da Fenac – Experiências Conectam, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Novo Hamburgo (SMEL).