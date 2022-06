Fenadoce é retomada após dois anos suspensa devido à pandemia

publicidade

Após dois anos suspenso, em função da pandemia, o maior evento de Pelotas volta a ser realizado a partir desta sexta-feira. A Feira Nacional do Doce, que em 2022 chega a sua 28ª edição, deverá movimentar o Centro de Eventos, sendo considerado um dos principais eventos do Estado. A programação contará com atrações na Cidade do Doce, além da Feira da Agricultura Familiar, Festival de Gastronomia, Espaço Sebrae, Parque de Diversão, Fenashow e Fenadoce Cultural. A Feira se estende até o próximo dia 19.

A principal novidade deste ano é o retorno do doce gratuito a cada ingresso adquirido. “Estamos vivendo esse momento de retomada depois de um período difícil emocionalmente e economicamente. A Fenadoce vem trazer esse clima de encontros novamente”, destacou a integrante da comissão organizadora, Eliane Sedrez. O tema escolhido para este ano foi “Doces (re)encontros” e a feira também homenageará os 210 anos de Pelotas, celebrados em julho. O valor do doce tradicional de Pelotas no evento sairá por R$ 5,00, enquanto que os ingressos custam R$ 15 de segunda a quarta e R$ 16, 00 de quinta a domingo. O estacionamento custa R$ 15,00 por veículo.

O espaço Sebrae promoverá desde palestras até uma Rodada de Negócios no dia 14, às 14h. As inscrições podem ser feitas gratuitamente na página do evento na internet. O Tupã, tradicional parque de diversões das edições anteriores, também está confirmado, assim como as atividades na Estância Princesa do Sul e as visitas gratuitas nas escolas da rede pública. Na Fenashow, dia 12, tem show da dupla sertaneja Jorge e Mateus, dia 16 do DJ Alok e dia 18, Dilsinho. A Fenadoce é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas. O local estará aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h e aos sábados, domingos e no feriado de Corpus Christi, das 10h às 22h.

