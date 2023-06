Fepam fiscaliza derramamento de óleo no Porto do Rio Grande

publicidade

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) fiscaliza um derramamento de óleo no Porto do Rio Grande. Às 14h desta quarta-feira, a embarcação OMS XVIII estava no terminal da Transpetro e segundo informações da Fepam, durante a operação de abastecimento da barcaça com óleo combustível de baixíssimo teor de enxofre, houve um pequeno extravasamento para o curso hídrico, estimado entre 5 a 10 litros.

Foi informado que a maior parte do óleo ficou retida no convés da barcaça e uma pequena parte que extravasou para o curso hídrico ficou contida na barreira de contenção que é inserida durante qualquer procedimento de abastecimento. Tão logo foi percebido o acidente, foi imediatamente parada a operação e foi inserida uma segunda barreira de contenção para abranger uma área maior para fins de prevenção.

Barreiras de absorção foram instaladas para recolher o óleo vazado em água, inclusive com o uso de recolhedores. No convés foram utilizadas mantas absorventes e arraste do óleo para o interior dos tanques de combustível da barcaça. Ninguém ficou ferido.

Não há mais indícios no local do ocorrido, restando apenas uma limpeza fina no convés da barcaça envolvida que está atracada. O trabalho deverá ser concluindo nesta quinta-feira. Até o momento, a direção do Porto do Rio Grande não se manifestou sobre o ocorrido.

