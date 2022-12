Fepam monta barreira de contenção do combustível após acidente na BR 116 em Canoas

publicidade

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) relatou na manhã desta segunda-feira que uma das prioridades da entidade após o acidente ocorrido na BR 116 é montar uma barreira de contenção para evitar que a gasolina derramada na rodovia chegue aos esgotos pluviais.

Segundo o analista de emergência ambiental da Fepam Rafael Volquind, um dos primeiros trabalhos é com o vazamento do produto. "Uma das nossas primeiras preocupações é barrar o vazamento, tirar a fonte. Depois disso, queremos evitar que o combustível chegue nos esgotos pluviais. Temos uma boca de lobo que pode ter recebido algo do vazamento", explicou. Volquind explicou que ao menos 2,5 litros de gasolina vazaram do caminhão tanque envolvido no acidente.

Depois de conter o vazamento, o restante da carga do caminhão tanque acidentado foi transferida para outro veículo, enquanto a outra carreta envolvida na colisão foi retirada da pista por um guincho. "Vamos agora proceder para o uso da serragem na pista. E depois disso a pista precisa ser lavada para ter o tráfego liberado", comentou Volquind.

Por conta do acidente, ocorrido no sentido interior-Capital, a direção aposta da BR 116 acabou afetada, uma vez que era feito um desvio. O tráfego no sentido Capital-interior foi liberado por completo depois de duas horas.