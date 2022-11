Feriado da Proclamação registra novas manifestações no Centro Histórico de Porto Alegre

publicidade

A manhã do feriado de Proclamação da República, nesta terça-feira, foi marcada pelo movimento de centenas de manifestantes na área junto ao quartel-general do Comando Militar do Sul (CMS), no Centro Histórico de Porto Alegre. Munidos de bandeiras do Brasil, camisas da Seleção Brasileira e entoando músicas patrióticas, eles se reuniram no ponto já tradicional de concentração, na área entre as ruas Sete de Setembro e Padre Tomé, embora em número maior do que nos dias úteis.

As barracas também seguiam presentes e uma marcha de veteranos militares foi realizada, reunindo dezenas deles. Pessoas de vários locais da região Metropolitana estiveram presentes, a partir de chamamentos feitos em grupos de redes sociais. No protesto, os manifestantes alegam ser contra o que chamam de “fraude nas urnas eletrônicas” e à “ditadura do Judiciário”, além de pedir o “fim do comunismo” e o apoio das Forças Armadas.

Os bloqueios igualmente tradicionais seguiam, sendo controlados por agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e pelo 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM). Um trio elétrico esteve no local, executando, de tempos em tempos, o Hino Nacional, que era acompanhado pelos manifestantes de diversas idades, inclusive crianças e suas famílias, e ocupações. O sol e o calor e algum refresco proporcionado pelo vento contribuíram para que mais pessoas pudessem acompanhar o ato, que foi pacífico e cuja concentração iniciou logo no começo da manhã.

Vendedores de artigos relacionados aproveitaram para comercializar seus itens no entorno da manifestação. Assim como no feriado de Finados, no último dia 2, onde também houve grande fluxo, ato similar ocorreu em São Leopoldo, no Vale do Sinos, em frente ao 16º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (16º GAC AP). Apesar de as manifestações logo após as eleições terem causado diversos transtornos em rodovias, como bloqueios das mesmas, desta vez a mobilização não esteve concentrada em estradas, somente junto aos quartéis. Um grupo da região Metropolitana também chegou hoje a Brasília, para participar dos protestos em frente ao Quartel General do Exército.