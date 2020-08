Ferramenta virtual reúne informações sobre as praças de São Leopoldo

publicidade

Dando continuidade ao processo de recuperação dos espaços públicos, a Prefeitura de São Leopoldo disponibiliza desde a última sexta-feira a ferramenta online “Conheça nossas praças - O inventário das praças leopoldenses”. Através de um mapa virtual, estão reunidas informações sobre cada um dos 116 locais de lazer do município, facilitando a localização desses espaços por toda a população.

De acordo com o diretor de revitalização urbana da Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos, Claudimir Schutze, cada uma das 116 praças contará com uma página individualizada com todas as informações levantadas sobre ela. “Será possível saber informações como nome, endereço, bairro, região, lei de denominação, área aproximada, equipamentos, arborização, iluminação, mapa da localização e fotos. Além da história da praça e do por quê dela ter aquele nome”, explica.

Uma lista reduzida com informações básicas, como nome e localização, também estará disponível. O “Conheça nossas praças" já está disponível através da ferramenta Google Maps onde é possível salvar as informações de maneira off-line.

A listagem completa de praças estará disponível nos próximos dias na página da Secretaria Municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos e no site da Prefeitura de São Leopoldo.