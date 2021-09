Festa da Uva 2022 cadastra fornecedores de serviços artísticos para Desfile Cênico Musical

publicidade

A Diretoria de Cultura e Desfile da Comissão da Festa da Uva 2022, em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul, abriu cadastro para fornecedores da área artística e cultural de todos segmentos: música, dança, teatro, circo, folclore e outros, assim como para empresas das áreas cenotécnicas que possuem interesse em participar do Desfile Cênico Musical da 33ª Festa Nacional da Uva 2022. O preenchimento do formulário estará disponível até 15 de setembro, e não condiciona ou obriga a contratação artística pela Comissão da Festa da Uva.

O participante deve possuir empresa constituída com CNPJ ativo e Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da área específica de atuação. A empresa AM9 Produções é a contratada para realizar a produção e elaboração de projetos para a Lei de Incentivo à Cultura (LIC), do evento e também para fazer o contato com os artistas, à medida que houver necessidade. "Este cadastro é especialmente focado para o Desfile, independentemente do cadastro anterior que tinha como foco as apresentações artísticas nos pavilhões da Festa da Uva", explica a diretora de Cultura, Aline Zilli.

Formulário para Fornecedor de Serviços Artísticos pode ser acessado pelo Google Docs. O cadastro para figurantes do desfile será aberto em momento oportuno.