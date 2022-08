Festival Caxias em Cena 2022 retoma com muitas atrações e atividades

publicidade

Voltando ao formato de apresentações presenciais, depois de dois anos, o Festival Caxias em Cena acontecerá de 02 a 18 de setembro, contando com diversos grupos artísticos que oferecerão oficinas, apresentações e eventos de dança, teatro, circo e música.

O Caxias Em Cena teve início em 1998 por meio de uma ação de interiorização do “Porto Alegre em Cena”, e se consolidou como um evento de grande relevância na cidade por iniciativa da Secretaria Municipal da Cultura. O Festival tem o intuito de oportunizar à população caxiense o acesso às artes cênicas, com preços acessíveis e muitas atividades gratuitas.

Com a parceria de diversas empresas e instituições da região, o evento terá uma programação diversificada, contando com a participação de grupos locais contemplados no edital emergencial da Lei Aldir Blanc, sendo ofertadas oficinas e apresentações de contrapartidas para a comunidade.

Entre as atividades da programação, destaca-se a abertura do Festival que pretende proporcionar um grande encontro dos artistas da cidade, na Sala de Teatro Professor Valentim Lazzarotto, do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, em uma noite de comemoração e integração com o público e seus pares. O “Palco Aberto” permitirá que todos os interessados mostrem um pouco do seu trabalho, com performances de dança, esquetes de teatro, apresentações curtas de música e circo, trazendo uma mostra da diversidade artística que Caxias do Sul tem a oferecer.

Além das apresentações nos palcos tradicionais, acontecerão atividades de rua e em espaços alternativos, democratizando o acesso à arte e cultura nos quatro cantos da cidade. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul e no site oficial do município. Inscrições para as oficinas podem ser realizadas até a data de início das mesmas.

Veja Também