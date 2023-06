Festival de Gastronomia é um dos destaques da Fenadoce

publicidade

Começou neste final de semana a 29ª edição da Fenadoce em Pelotas. O evento, que vai até o próximo dia 18 leva muitas pessoas ao Centro de Eventos. Além dos doces tradicionais da cidade, que custam R$ 6 a unidade, o evento tem várias outras atrações, entre as quais está o Festival de Gastronomia, que conta com oficinas e aulas, onde quem participa aprende as mais variadas receitas e dicas.

A ação ocorre em um dos espaços, no estande do SENAC e outro do curso de Gastronomia da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). “O objetivo do Festival é colocar os chefs de cozinha da cidade em evidência, mostrando o quanto conseguem alavancar o turismo na cidade”, explica o professor do Curso de Gastronomia do SENAC, André Eduardo Fonseca.

Ele conta que o foco são os chefes locais que mostram a gastronomia local. Alunos e ex-alunos também irão realizar oficinas durante o Festival. Todos eles, tem estabelecimentos comerciais em Pelotas ou em cidades da região. Os horários das oficinas nos dois espaços podem ser conferidos no site, redes sociais da Fenadoce.

No estande do SENAC são em média três aulas- show com duração de aproximadamente uma hora cada uma, o que inclui degustação, diariamente. As inscrições para as 40 vagas são realizadas no local gratuitamente. Além dos chefs locais estão também irão realizar aulas, durante a Fenadoce, profissionais de três escolas do SENAC (Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul).

Há três meses formado pelo SENAC de Pelotas, o chef João Paz participou pela primeira vez do Festival. “Há três meses conclui o curso, mas cozinho desde os 14 anos. É uma expectativa grande poder passar para as pessoas tudo o que sinto e vivo”, relata. Na aula, ele mostrou como se faz um Bocadillo com requeijão com menta. “Também leva filé, molho de queijo, rúcula, tomate e pão cervejinha”, ensinou.

A aposentada Regina Gonçalves decidiu aprender um pouco mais no Festival. “É a primeira vez que aproveito a vinda na Fenadoce para participar do Festival. Acho interessante esta oportunidade de aprender a fazer algo diferente na cozinha”, opina. Com proposta similar e de forma paralela ocorrem oficinas e aulas show no espaço da UFPEL. “Como a universidade funciona durante a semana, as nossas ações ocorrem mais nos finais de semana, com a primeira às 19h de sexta-feira e aos sábados e domingos às 15h e 17h”, informa a professora do curso de Gastronomia da UFPEL, Tatiane Granda.

A primeira oficina realizada foi a de biscoito decorado, voltada para que as crianças trabalhassem com alguém de sua família. “A ideia é criar memórias da infância, mães com seus filhos. Tem algumas receitas que remetem as memórias da infância sejam elas doces ou salgados, outros foram elaborados dentro da universidade, sendo destaque em provas do curso de gastronomia”, conta. No espaço da UFPEL são 20 vagas para cada oficina, também gratuita. A assistente administrativa, Lilian Barrios foi com as filhas, Valentina de 5 anos e Maria Luiza, de 10 anos na oficina de biscoitos decorados. “Para elas foi maravilhoso, se divertiram muito fazendo os biscoitos”, opinou. Para Valentina o mais divertido foi poder brincar decorando. “Parece tinta”, observou.

A Fenadoce deste ano também trouxe novidades como a ampliação do espaço da agricultura familiar e um ambiente renovado no pavilhão em anexo, que é o chamado setor de Variedades da Feira, que conta com 62 estandes de empreendedores criativos e uma nova proposta para diversificar seus produtos. Ao todo, a Fenadoce tem 270 expositores, 26 estandes na Praça de Alimentação, 42 de doces e 68 na Agricultura Familiar.

Para o Conselheiro Gestor da CDL Pelotas e membro da Comissão organizadora da Fenadoce, Daniel Centeno, no primeiro final de semana já foi possível constatar a grande presença de público.“As pessoas prestigiaram as oficinas do Festival e aproveitaram o evento em si e suas novidades como o setor de variedades”, exemplifica. A Fenadoce ocorre até o próximo dia 18. O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 14h às 22h, sábados, domingos e feriado das 10h às 22h. O ingresso de segunda a quarta custa R$ 16,00. Já de quinta-feira a domingo e no feriado o valor é de R$ 18,00 e dá direito a um doce. Crianças de até 6 anos são isentas. O estacionamento custa R$ 15,00 por veículo.