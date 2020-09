Festival de Inverno da UFSM e Semana Cultural Italiana tem início em São João do Polêsine

publicidade

Iniciou nesta quarta-feira e se estende até sexta-feira, de forma virtual, a 35ª edição do Festival Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine, na região Centro do Estado.

O evento é uma iniciativa do projeto de extensão do Departamento de Música da UFSM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PRE). Neste ano, não irão acontecer as oficinas de instrumento e outras atividades presenciais, devido à pandemia de Covid-19.

A 35ª edição contará com palestras, mesas-redondas, lives e mais 45 atividades para os músicos e alunos que participarão do evento de forma remota. O Festival de Inverno tem como objetivo oferecer aperfeiçoamento e integração musical para musicistas. Assim, foram convidados diversos professores que irão ministrar palestras pensadas para alcançar os alunos de vários instrumentos, como cordas, sopros, piano, percussão e ainda a área de educação musical.

A programação do Festival de Inverno apresenta, durante os três dias de duração, palestras das 9h45min às 11h45 min, e no período da tarde a partir das 15h, para os inscritos. Na parte da noite será transmitido um recital às 19h. As palestras poderão ser acessadas pelo Farol UFSM e os recitais e demais atividades pelo YouTube da TV Campus e pela página oficial do festival no Facebook.

Tradicionalmente, os dois eventos aconteciam juntos no distrito de Vale Vêneto, mas devido a pandemia, a programação da Semana Cultural também precisou ser alterada para que essa festa importante não passe em branco pela comunidade. O evento, realizado por moradores, celebra a cultura dos seus antepassados italianos que colonizaram a região. Nas edições anteriores, a programação contava com missa de abertura e encerramento, desfile da cultura italiana, encontro de corais, shows, comércio de produtos locais e gastronomia típica preparada pela comunidade, com dois almoços e seis jantares.

Na tarde desta terça-feira, o governador Eduardo Leite, sancionou a lei que inclui o Festival Internacional de Inverno da UFSM e a Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul. O projeto, de autoria do deputado Adolfo Brito, foi aprovado na Assembleia Legislativa no dia 26 de agosto. Segundo o parlamentar, trata-se do reconhecimento do potencial turístico de Vale Vêneto, em São João do Polêsine, berço da colonização italiana no Rio Grande do Sul.

Brito ressaltou na reunião virtual a beleza da região e os atrativos turísticos, como a gastronomia italiana, o conjunto arquitetônico e a influência religiosa trazida pelos imigrantes. O deputado solicitou apoio do governador para alocação de recursos para a conclusão das obras da VRS 823, no trecho que liga a localidade de São José, no município de Restinga Sêca, ao distrito de Vale Vêneto.

O deputado também convidou Eduardo Leite, em nome das lideranças da região, para uma visita ao festival para que o governador veja pessoalmente o potencial turístico da região. “A inclusão da festa no calendário possibilitará um incentivo ao turismo da região, à divulgação da gastronomia, à interação cultural e, consequentemente, ao desenvolvimento regional”, afirmou Brito.