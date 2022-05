Festival Internacional do Churrasco volta nesta quinta a Bagé após dois anos

publicidade

Após dois anos de ausência em função da pandemia de coronavírus, o Festival Internacional do Churrasco começa nesta quinta-feira e promete movimentar Bagé. O evento está em sua 17ª edição. A expectativa é que, durante os quatro dias do festival, sejam assados na vala mais de uma tonelada de carne. Neste ano, ocorre pela primeira vez o concurso que irá escolher o melhor assado e acompanhamentos.

Mais de 20 assadores se inscreveram na competição. Conforme os organizadores do evento, é esperado que 40 mil pessoas passem pelo Parque do Gaúcho durante todo festival. Joca Martins, César Oliveira e Rogério Melo e Tchê Barbaridade são alguns dos shows confirmados. A programação começa ás 8h com a Festa Campeira e segue durante todo o dia, até às 23h, quando são encerradas as atividades culturais e empresariais.

A entrada no Parque do Gaúcho é gratuita para a comunidade. “Esta edição promete ser a maior de todos os tempos. Vamos ter além dos preparos para o churrasco, muitas atividades culturais, shows, danças tradicionalistas, concursos, palestras sobre o meio ambiente, visitação de escolas”, enumera a coordenadora de eventos do município, Anacarla Oliveira. Segundo ela, representantes de seis municípios da região já confirmaram presença no evento, que também contará com feiras de artesanato, azeites e vinho e o 1º Torneio Infantil de Laço de Vaca Parada, entre outras atividades.

