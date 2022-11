Festival Musicanto 40 anos anuncia presidente de honra e embaixador

publicidade

O músico Luiz Carlos Borges, idealizador do Musicanto Sul-americano de Nativismo, foi nomeado Presidente de Honra do Musicanto 40 Anos, que é realizado até esta sexta-feira no Centro Cívico Antônio Carlos Borges. Seu nome foi anunciado, por Gerson Lauermann, presidente do Grupo Gestor responsável pela organização do festival, na noite dessa quarta-feira, durante ato de lançamento que reuniu a imprensa regional.

Além de Borges, Lauermann anunciou também o nome de Guri de Uruguaiana, tradicional personagem do humorista Jair Kobe como o Embaixador do programa Musicanto vai à Escola, que retorna a partir de 2023, mobilizando estudantes do município.

O ato de lançamento do Musicanto 40 anos ocorreu no The Black Bar de Santa Rosa e teve show de Luiz Carlos Borges, que, além de cantar clássicos que marcaram a história do Musicanto, interagiu com o público, contando um pouco da história do festival, desde sua criação em 1983.

Em sua fala, o prefeito Anderson Mantei reafirmou o apoio da administração ao festival e disse que sua gestão não medirá esforços a fim de que a próxima seja uma grande edição. Dário Júnior da Motta Germano, presidente da Fenasoja 2024, destacou o propósito da feira, em acolher o festival dentro de sua organização, apontando que sua legião de voluntários está em sintonia, e a disposição do evento.

Já o presidente do Musicanto, além de apresentar sua equipe, que integra e já trabalha na elaboração do festival, citou a alegria de comandar uma equipe tão qualificada e, ainda, contar com o apoio total da Fenasoja, prefeitura municipal, ex-presidentes e a comunidade, que retribui de forma carinhosa a dedicação do grupo.