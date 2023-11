Festival Noturno Hípico reúne esporte e tradição do hipismo no Rio Grande do Sul

publicidade

O 64º Festival Hípico Noturno é um evento tradicional organizado pelo 4º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar. A competição começou na quinta-feira e contou com disputas que iniciaram logo pelas manhãs e se estenderam ao longo dos dias, com destaque para os saltos noturnos - que dão origem ao nome do evento.

O festival é celebrado desde a década de 1960 pela Brigada Militar. Além disso, é um dos mais tradicionais e o mais antigo do Brasil, de forma ininterrupta. O grande campeonato de salto ocorreu no domingo pela noite com 20 conjuntos na categoria de obstáculo com 1,30 metros de altura que chegaram à final e que marcam o término das atividades. As categorias da competição contou com provas entre 0,60m e 1,30m, que iniciou logo pelas manhãs de quinta e domingo e se estendem ao longo da noite.

A solenidade de abertura ocorreu na quinta e contou com as presenças do Comandante-Geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, do Subcomandante-Geral coronel Douglas da Rosa Soares, do Chefe do Estado-Maior Luigi Gustavo Soares Pereira e militares de todo Estado, além de delegações de outras polícias do Brasil. O General de Exército Hertz Pires do Nascimento, Comandante Militar do Sul e autoridades civis também prestigiaram o evento. Durante a cerimônia, aconteceu a entrega da Medalha Átilo Cavalheiro Escobar e da Comenda Festival Hípico Noturno, que prestam homenagem às personalidades que elevam o nome do 4º RPMon.

O Festival reuniu atletas militares e civis, de gêneros e idades distintas e praticantes de hipismo de todo o Brasil, além dos países da América Latina.

O tenente-coronel do 4º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar, Ives Cláudio Pacheco, reforçou que o evento reforça que a competição de civis e militares é diversa e que o evento bate o recorde de público que prestigia a competição. “Tivemos cerca 350 participações. É um sucesso, é gratificante para nós, de uma instiuição militar, recebermos um público tão diverso. Muitos civis competindo, participando comunidade hípica brasileira também. É fantástico”.

Conforme o tenente, durante todo ano a Brigada Militar trabalhou incansavelmente na estrutura para receber com segurança os cavalos. Uma das novidades foi o sistema de drenagem das pistas, além de melhorias na pista de distensão onde os cavalos das principais provas fazem os aquecimentos. “Tivemos um investimento forte no sistema de iluminação. O destaque foi a estrutura”.