Fim de semana começa com frio e sol no RS, mas nebulosidade aumenta no domingo

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul neste sábado sob a influência de um centro de alta pressão. O tempo estará aberto, com amplos períodos de céu claro. O tempo mais aberto e seco na madrugada favorece um amanhecer muito frio para a metade de outubro, com chance de geada fraca e isolada em pontos da Campanha, Aparados da Serra e da área de Soledade.

A tarde, por sua vez, será muito agradável com aquecimento maior no Noroeste gaúcho. O eclipse anular do sol, que no Rio Grande do Sul será parcial, ocorrerá na tarde deste sábado com sol e nuvens esparsas no Estado.

No domingo, a chuva volta pelo menos à Metade Norte do Rio Grande do Sul. O dia começa com sol entre nuvens na maior parte das regiões. No Norte, haverá aumento de nuvens e formação de áreas de instabilidade, com chuva irregular da tarde para a noite.

O amanhecer ainda é frio no Estado, mas as mínimas serão mais altas que no sábado. As máximas à tarde também se elevam com vento por vezes moderado e ocasionais rajadas do quadrante Leste. Em Porto Alegre, a máxima chega a 26ºC.

Já para a segunda-feira, está prevista chuva mais generalizada e até mesmo forte e com temporais em alguns pontos.