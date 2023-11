Fim de semana começa com sol e calor no Rio Grande do Sul

publicidade

O fim de semana será de tempo aberto em praticamente todo o território gaúcho, começando com temperaturas baixas para a época, mas o tempo esquenta, principalmente no domingo.

No sábado, o sol aparece em todas as regiões do Estado, embora sejam previstas nuvens na maioria das cidades, ainda sob a influência de um centro de alta pressão. Durante a madrugada, o tempo aberto com ar seco favorece um maior resfriamento noturno e o dia começa com temperatura baixa para esta época do ano.

Pontos dos Campos de Cima da Serra podem amanhecer novamente com frio ao redor dos 5ºC enquanto Porto Alegre terá mínima de 13ºC. A área metropolitana anotará 10ºC a 12ºC ao amanhecer. A tarde será agradável com maior aquecimento no Noroeste.

No domingo, o sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul, mas parte do estado terá momentos de maior nebulosidade, com ingresso de ar mais úmido. Não se pode afastar até chuva bastante isolada e com volumes baixos em pontos do Oeste, Noroeste e do Norte do estado no decorrer do dia.

O amanhecer não repete o frio fora de época do sábado e será ameno. Já o período da tarde será mais quente com marcas perto dos 30ºC em muitas cidades gaúchas e acima dos 30ºC em algumas, como nos vales. Em Santa Rosa, a máxima prevista é de 32ºC.