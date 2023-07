Fim de semana terá frio e tempo firme no Rio Grande do Sul

publicidade

Um centro de alta pressão garante tempo firme no Rio Grande do Sul ao longo deste fim de semana. O sol predomina em todo o estado, embora com a presença de nuvens em diversas regiões.

No sábado, a massa de ar frio associada ao centro de alta pressão traz um começo de dia muito frio, com marcas abaixo de 5ºC na grande maioria dos municípios ao amanhecer e negativas nas áreas de maior altitude do estado. A mínima prevista para São José dos Ausentes é de -2ºC.

Deve haver formação de geada na maioria das regiões e de neblina ou nevoeiro em diferentes pontos ao amanhecer. À tarde, a temperatura fica mais agradável, tornando a cair à noite.

No domingo, o sol aparece em todo o território gaúcho, embora com nuvens em muitas cidades. O dia começa outra vez muito frio com geada nas áreas de maior altitude do Norte e do Nordeste do estado. Deve haver nevoeiro e neblina em diferentes pontos na madrugada e ao amanhecer.

Apesar do amanhecer gelado, a temperatura sobe rapidamente de manhã e a tarde será muito agradável, com máximas mais altas que as do sábado.

Em Porto Alegre, no sábado, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 18ºC. No domingo, a mínima prevista é a mesma do sábado, no entanto, a máxima deve chegar a 22ºC.