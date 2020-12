Fiscalização atua contra aglomerações em Uruguaiana

publicidade

Equipes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana de Uruguaiana e fiscais das secretarias da Fazenda, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico realizaram neste fim de semana operações de vigilância, fiscalização, notificação e autuação de pessoas e empresas que descumpriam o regramento estabelecido pelo Decreto nº 576 editado pelo município.

Um empório, com aglomeração em via pública, teve o proprietário multado e dez pessoas planilhadas. Os nomes serão encaminhados ao Ministério Público Estadual. Outros dois estabelecimentos foram notificados por exceder o horário de funcionamento na avenida Duque de Caxias e rua Tiradentes – ambos no centro da cidade.

Também uma festa clandestina, na rua Prado Lima, foi flagrada pelas equipes. As pessoas participantes do evento se esconderam, porém todos os indícios indicavam a realização da festa. Houve três pessoas planilhadas e uma caminhonete guinchada. Um bar na rua XV de Novembro, esquina com avenida Presidente Vargas, contou com 22 planilhados e um veículo guinchado. Além de outras dezenas de pessoas orientadas a usar máscara facial de proteção.