Fiscalização de trânsito de Caxias do Sul emitiu mais de mil infrações no primeiro semestre do ano

A Fiscalização de Trânsito de Caxias do Sul divulgou o balanço das operações realizadas no primeiro semestre de 2022. Os dados, divulgados nesta quarta-feira, apontam que no período de seis meses foram abordados 2.581 condutores e emitidos 1.030 autos de infração de trânsito. O levantamento foi realizado por meio de relatórios das operações Balada Segura, Duas Rodas e Happy Hour, organizadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM).

A principal infração apurada foi a de condutores dirigindo sob influência de álcool. No total, foram autuados 428 motoristas. A recusa ao teste do etilômetro é constitucional, mas constitui infração gravíssima. Foram recolhidos 103 veículos para depósito. Também foram flagrados 85 condutores dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No decorrer das operações, 50 condutores desobedeceram às ordens de parada dos fiscais e fugiram dos locais, alguns na contramão e sobre o passeio público. Todos os veículos foram fotografados pela fiscalização, gerando autuação.

Também foram recolhidos 116 Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV) em razão de irregularidades estruturais nos veículos. A Fiscalização de Trânsito realizou 36 operações no semestre, sendo divididas entre 23 edições da Balada Segura, nove da Happy Hour e quatro da Duas Rodas.

