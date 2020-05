Fiscalização diária contra a Covid-19 marca rotina de estabelecimentos na região Metropolitana

publicidade

Com a reabertura do comércio, mediante uma série de medidas e orientações para evitar a transmissão do novo coronavírus, equipes das prefeituras da região Metropolitana, tanto da saúde, quanto das secretarias de desenvolvimento econômico, estão diariamente nas ruas observando e fiscalizando a obediência dos novos regramentos.

Em Sapucaia do Sul, servidores da vigilância sanitária orientaram 135 estabelecimentos, notificaram 27 deles e cinco foram submetidos a processos administrativos que, mais tarde, podem se converter em pagamentos de multas. Além disso, funcionários da pasta de Indústria e Comércio emitiram outras 73 notificações e seis estabelecimentos foram interditados devido ao descumprimento ao novo decreto.

Em Gravataí, servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo notificaram oito estabelecimentos comerciais e 18 agências bancárias por não observarem alguma das determinações previstas no decreto municipal 17.896, com relação a Covid-19, que está em vigor desde a última segunda-feira. A Administração municipal informou que, caso reincidam no descumprimento, multas serão aplicadas.

Em Canoas, pelo menos 900 estabelecimentos foram visitados pelas equipes. Cumprindo o decreto, o Canoas Shopping e o ParkShopping Canoas tiveram mudanças no horário de funcionamento. O primeiro, localizado na região central da cidade, está aberto de segunda a sábado, das 11h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 20h, com sua praça de alimentação funcionando diariamente, das 11h às 21h. Já no segundo, situado no bairro Marechal Rondon, o horário é fixo durante toda a semana, das 12h às 20h para lojas e das 11h às 21h para alimentação.

Nas cidades de Viamão, Alvorada e Guaíba, os servidores ainda atuam na conscientização da população.