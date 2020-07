Fiscalização fecha casa noturna em Caxias do Sul

publicidade

Uma boate foi fechada em Caxias do Sul nesta terça-feira por conta do descumprimento de decretos municipais e por não ter alvará de funcionamento. A interdição ocorreu na tarde desta terça-feira.

O estabelecimento foi fechado pela fiscalização da Secretaria do Urbanismo do município, acompanhada pela Guarda Municipal. Uma denúncia de que a casa seria reinaugurada levou os agentes até o local, no bairro Colina Sorriso.

Denúncias e dúvidas sobre o coronavírus podem ser esclarecidas pelo telefone 156 (Alô Caxias) ou pelo site sac.caxias.rs.gov.br. Estes canais também podem ser usados para verificar se o estabelecimento se enquadra ou não nas determinações do novo decreto.