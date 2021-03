Fiscalização flagra grupo de pessoas aglomeradas em local de jogos clandestinos em Bento Gonçalves

publicidade

Dentro da Operação Te Cuida RS foram realizadas nesta terça-feira, ações de fiscalização em Bento Gonçalves. Foram vistoriados 10 estabelecimentos, com 86 pessoas abordadas e três autos de orientação emitidos. As fiscalizações foram nos bairros Centro, Cidade Alta, Fátima, Imigrante, Juventude, Santa Helena, São Bento, São Roque, Planalto, Progresso e Zatt. Durante a operação foi identificado um estabelecimento clandestino, promovendo jogos ilegais, bingo eletrônico e máquinas caça níqueis em funcionamento.

No local, foram flagradas nove pessoas, oito que estavam jogando e mais uma mulher, de 35 anos, identificada como gerente do local. No total, 19 máquinas estavam em funcionamento. A Polícia Civil foi acionada e compareceu no local, decidindo pela apreensão das máquinas e do dinheiro e condução de todos os envolvidos para a delegacia de pronto atendimento, onde foi registrado o fato. Foi aprendida a quantia de R$ 1.834,00, em moeda corrente.

Todos os envolvidos foram registrados por participação em jogos ilegais, à mulher foi enquadrada no art. 50, da lei 3688/41, por explorar jogos de azar em local público ou acessível ao público. Todas as nove pessoas responderão a termos circunstanciados, por descumprimento de medidas preventivas a Covid-19.

