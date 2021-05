Fiscalização flagra, pela quinta vez, festa clandestina em mesmo local no interior de Caxias do Sul

publicidade

A Operação Dispersão, realizada por órgãos de segurança de Caxias do Sul realizada na noite de sábado e madrugada de domingo, resultou na prisão de duas pessoas por infração de medida sanitária preventiva e pela presença, nos estabelecimentos, de menores, os quais foram apreendidos. Ainda houve aplicação de cinco autos de infrações e quatro multas.

Um dos presos é proprietário de um bar localizado no bairro São José, flagrado pela segunda vez e onde se aglomeravam em torno de 90 pessoas. A outra prisão, do organizador de uma festa clandestina, ocorreu em localidade do distrito de Vila Seca. Pela quinta vez, na mesma chácara, os fiscais flagraram aglomeração e consumo de bebidas alcoólicas. Também foi dispersada reunião com mais de 100 pessoas, em um bar no Parque Oásis, local em que o proprietário é reincidente.

A fiscalização ainda aplicou multas a outros três estabelecimentos por aglomeração e consumo de álcool. Os fiscais também dispersaram um churrasco que era realizado na Morada dos Alpes e aglomeração de veículos no final da rua Sinimbu.