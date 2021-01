Fiscalização retém alvarás de estabelecimentos que promoveram aglomeração de pessoas em Caxias

publicidade

A Operação Dispersão realizada na madrugada deste domingo, da meia-noite às 5h, pela prefeitura de Caxias do Sul, reteve os alvarás de dois estabelecimentos. Conforme a Secretaria Municipal de Urbanismo um deles foi um restaurante na Perimetral Norte, por promover festa sem autorização e sem seguir as normas sanitárias estabelecidas. O outro foi um bar no bairro Cinquentenário, que estava desrespeitando o horário estabelecido e com mais de 50 pessoas no local.

Também houve a dispersão de uma festa na rua Rômulo Carbone, no bairro 1º de Maio, com mais de 100 pessoas, o encerramento de uma festa no bairro Tijuca e a dispersão de adolescentes na rua Coberta de Ana Rech, com consumo de álcool e som alto. A Secretaria do Meio Ambiente emitiu 10 notificações por consumo de bebida alcoólica em área pública e três notificações por não uso de máscaras.

No sábado, foram vistoriadas as praças de alimentação e cinemas do Villagio Caxias e do Burbon San Pelegrino, além de uma sorveteria e um restaurante no San Pelegrino. No Villagio, havia pessoas usando as mesas marcadas para não utilizar. A administração do shopping foi orientada a tomar medidas mais eficazes.

