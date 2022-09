Flores da Cunha passará a ter ruas de sentido único

publicidade

Com o intuito de dar mais fluidez ao tráfego de trânsito na área central de Flores da Cunha, o sistema binário de trânsito está previsto para entrar em vigor no fim de novembro. O binário de trânsito consiste em transformar algumas vias da área central, que hoje são de mão dupla, em vias de sentido único, contribuindo para a melhoria de fluxos e a redução de conflitos em cruzamentos, além de organizar vagas de estacionamento e valorizar os espaços para pedestres e ciclistas.

Com a implantação do binário, as ruas Frei Eugênio e Borges de Medeiros passarão a ter sentido único desde a rótula da rua São José até a rua Júlio de Castilhos. O tráfego na rua Frei Eugênio seguirá em sentido único sul-norte. Já a Borges de Medeiros terá sentido único norte-sul.

De acordo com o prefeito, César Ulian, a execução deste projeto leva em consideração o futuro da cidade. “Flores da Cunha está em constante crescimento. Para isso, organizamos mudanças que contemplem, no mínimo, os próximos 10 anos. Além disso, a forma como estas modificações foram pensadas nos permitirá ampliar o sistema do binário caso houver necessidade, otimizando o trânsito em mais pontos do município”, diz Ulian.

Todas as mudanças contempladas serão informadas previamente e os trechos receberão sinalização horizontal e vertical. Além disso, serão realizadas ações educativas a fim de orientar a população sobre as alterações no trânsito.

