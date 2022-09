Flores da Cunha realiza primeiro mutirão do emprego neste sábado

publicidade

O mutirão do emprego é uma das iniciativas promovidas pelo programa Flores + Renda, lançado pela prefeitura de Flores da Cunha. Para este sábado, mais de 15 empresas, em parceria com o Sine, estarão reunidas para apresentar oportunidades de trabalho à comunidade florense. A ação será realizada no auditório da Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini, das 9h às 11h.

O Flores + Renda é um pacto pelo desenvolvimento do município. A partir desse programa, a comunidade terá acesso facilitado às oportunidades do mercado de trabalho e poderá contar com incremento de renda por meio do empreendedorismo.

Idealizado por entidades representativas, empresas, parceiros de ensino e administração pública, o programa tem como público-alvo jovens, mulheres chefes de família, adultos com mais de 50 anos e pessoas que utilizam os serviços de assistência social.

