Florista reclama de atraso nas obras de revitalização do Quadrilátero Central em Porto Alegre

A instalação das primeiras estruturas que vão abrigar as novas bancas de floristas na rua Otávio Rocha, no Centro Histórico, representa esperança para os comerciantes. Isso porque as obras, que fazem parte da revitalização do Quadrilátero Central, deveriam ter sido concluídas e entregues em setembro do ano passado, conforme previsão da prefeitura de Porto Alegre. Em função do atraso de seis meses, os tradicionais vendedores de flores seguem alocados no Largo Glênio Peres, entre o Chalé da Praça XV de Novembro e o Terminal Parobé, onde se instalaram em junho de 2022.

Passados dez meses, os comerciantes ainda aguardam o término da instalação dos estandes. O florista Carlos Humberto Kessler afirma que o Largo Glênio Peres tem dois problemas: o calor e a insegurança. “Existe um clima de insegurança mesmo com a presença da Brigada Militar. Na Otávio Rocha era mais seguro”, avalia. Após a conclusão das obras, 10 floristas devem retornar para o antigo local. “Não vejo a hora de voltar. A Praça XV não é ruim, o que é ruim é o calor e o problema social”, destaca.

Kessler ressalta que as instalações que vão até a altura da rua José Vigário Inácio estão adiantadas. “Acredito que a gente volte dia 10 abril”, destaca. O novo local tem capacidade para abrigar 16 comerciantes. São dez estabelecimentos abertos, três fechados e outros três que encerraram o negócio. Tem três vagas sobrando que podem ser ocupadas depois da revitalização”, frisa. “Na parte de baixo da Otávio Rocha, as obras estão bem adiantadas. Na segunda quadra está bem difícil. Não acredito que terminem em 40 dias”, alerta.

Segundo a prefeitura, a previsão é que cada módulo demore até uma semana para ser concluído e até o final de abril quatro estandes estarão prontos para a volta dos comerciantes. A prefeitura informa que dois projetos iniciais foram apresentados para as obras do Quadrilátero Central, mas a pedido dos empreendedores foram feitas modificações. A equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) pesquisou a viabilidade de executá-las exatamente como foi solicitado.