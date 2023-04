Fluxo intenso marca retorno do feriado de Tiradentes

publicidade

O retorno do feriado de Tiradentes foi marcado por um fluxo intenso nas estradas gaúchas. Segundo informações da concessionária CCR Viasul, até as 19 horas deste domingo, 35.220 veículos já haviam passado pelo posto em Santo Antônio da Patrulha, sendo 69 por minuto. Na BR 110, foram 16.165 veículos. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) registou 19.232 veículos, na rodovia 239. Um número considerado normal pela empresa.

A CCR Via Sul acredita que o retorno para a capital deve contar com 78,9 mil veículos, sendo 56,8 mil no domingo e 22,1 mil na segunda-feira.

Operação Tiradentes



A assessoria da EGR informou que na sexta-feira foi registrado fluxo acima do normal nas estradas da Serra. Na praça de Gramado, o movimento foi 59% acima. Em Três Coroas 48% e em São Francisco de Paula 40%. Já o dia com maior movimento nas rodovias geridas pela CCR Viasul foi na quinta-feira, com total de 193,3 mil veículos.



O efetivo da Polícia Federal (PRF) foi reforçado para a Operação Tiradentes nas rodovias federais do Estado. A ação começou na quinta-feira e deve finalizar na madrugada desta segunda-feira. O objetivo da ação é garantir a livre circulação e a segurança nos mais de seis mil quilômetros de rodovias sob jurisdição da PRF no Estado.



Excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso do telefone celular, falta do uso do cinto de segurança e do dispositivo de retenção para crianças foram as condutas mais fiscalizadas pelas PRF.

