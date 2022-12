Fogo é extinto na Reserva Ecológica do Taim

publicidade

O fogo foi totalmente extinto no incêndio que atingia a Reserva Ecológica do Taim em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado, desde a última segunda-feira.

Conforme o capitão do Corpo de Bombeiros Silvano Olivera Rodrigues, que coordenou a operação, havia duas linhas de fogo: uma com a extensão de 1 quilômetro, outra com 1,5km em direção à lagoa Mangueira, que foram extintas no fim desta sexta-feira, e não havia mais focos.

"Foi o maior incêndio que ocorreu, com mais de 6 mil hectares atingidos. A possibilidade é zero de recomeçar, uma vez que choveu na madrugada e resfriou o local", afirmou. À tarde, os bombeiros devem entregar o monitoramento do Taim novamente ao ICMBio.