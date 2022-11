Fogo atinge pertences de moradores de rua sob o viaduto Imperatriz Leopoldina, em Porto Alegre

publicidade

O efetivo do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM), uma equipe da Guarda Municipal e policiais militares do 9º BPM foram mobilizados para atender a ocorrência de um incêndio embaixo do viaduto Imperatriz Leopoldina, no cruzamento das avenidas Loureiro da Silva e João Pessoa, em Porto Alegre. O fogo ocorreu na noite desse domingo no local fechado por um cerca de concreto para evitar a ocupação irregular. Os pertences de moradores de rua foram consumidos pelas fortes chamas.

“Acredita-se que o fogo tenha iniciado com algum morador de rua”, afirmou na manhã desta segunda-feira o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento. “Não há registro de feridos”, observou. Segundo ele, uma avaliação do local será realizada e provavelmente o espaço será novamente lacrado.