Força dos ventos provoca microexplosão Herval D'Oeste, em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou nesta quarta-feira a ocorrência de uma microexplosão em Herval D’Oeste na terça-feira. O fenômeno está associado a ventos intensos que chegaram a atingir a casa dos 100 Km/h. A tempestade provocou a queda de árvores pela raiz e o desabamento de um galpão.

Entre o final da madrugada e início da manhã de terça houve o registro de temporais em grande parte de Santa Catarina. “O mau tempo já está afetando Santa Catarina com chuva e ventos fortes. As regiões mais atingidas até agora são Oeste e Meio Oeste. Na minha cidade, Herval d’Oeste, a situação é de tristeza e preocupação. O governo segue monitorando a situação e está preparado para a pronta-resposta a estas situações. É fundamental que a população se mantenha informada sobre os alertas emitidos pela Defesa Civil e se proteja”, disse o governador Jorginho Mello (PL).

No Grande Oeste do Estado, o deslocamento de uma linha de instabilidade ocasionou chuva intensa em curto período de tempo, incidência de raios, fortes rajadas de vento e queda de granizo, que resultaram em alagamentos, destelhamento de casas, quedas de árvores, de postes de energia e danos associados à queda de granizo em algumas cidades.

Além de Herval D’Oeste, as cidades de Maravilha, Saudades, Piratuba, Cordilheira Alta, Nova Erechim e Pinhalzinho também registraram danos. Os elevados volumes de chuva registrados na região do Alto Vale do Itajaí provocaram elevação nos níveis dos rios na região. Portanto, com a condição hidrológica apresentada nos pontos de monitoramento, houve o fechamento das comportas nas Barragens Oeste, em Taió, e na Barragem Sul, localizada em Ituporanga.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) recomendou o uso econômico da água no município de Treze Tílias durante o período de chuvas que atinge a região. Isso porque a captação e o tratamento de água na cidade foram prejudicados por causa do grande volume de chuvas.

As operações da Estação de Tratamento de Água (ETA) foram suspensas, e um dos principais poços de captação poderá ser desligado por causa do aumento no nível do rio Papuã. Por conta dos temporais, houve bloqueios de vários trechos rodoviários. A SC 453, entre Ibicaré e Luzerna, foi interditada em ambos os sentidos na altura do quilômetro 59 devido ao alagamento da pista.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade também optou por interromper o tráfego em rodovias estaduais do Meio Oeste devido à chuva persistente que atinge várias regiões de Santa Catarina. Na SC 355 entre Treze Tílias e Água Doce, a rodovia foi interditada em ambos os sentidos, já que a pista cedeu próximo ao bueiro metálico nas proximidades do quilômetro 97,4.

Já na SC 464, entre Arroio Trinta e Salto Veloso, ocorreu deslizamento de talude de grande monta nas proximidades do quilômetro 23,7. A SC 453, entre Luzerna e Ibicaré, também encontra-se interditada em ambos os sentidos devido a alagamentos de pista nas proximidades do quilômetro 59,5.

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, os modelos meteorológicos indicam condição para chuva persistente, com acumulados que podem superar a casa dos 150 mm, em especial nas regiões do Litoral Sul, Planalto Sul e Grande Florianópolis. Nesta quinta-feira, por vezes, a chuva apareceu na forma de temporais, com chuva intensa, raios e rajadas de vento.

Há risco para alagamentos e enxurradas, assim como ventos intensos e granizo de forma pontual. Devido aos acumulados elevados de chuva, podem ocorrer deslizamentos. Estas condições ocorrem pela atuação de uma frente fria e instabilidades na região, que são reforçadas ao longo da semana pela formação de um ciclone extratropical, entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Situação nos principais pontos de monitoramento:

Rio do Sul

● Monitoramento – Rio Itajaí-Açu na estação de DCSC Rio do Sul: 4,53m (20h15min de 11/07)

● Situação – Elevação

Ituporanga

● Monitoramento – Rio Itajaí do Sul na estação Ituporanga ANA: 1,54m (19h de 11/07)

● Situação – Elevação

Rio do Oeste

● Monitoramento – Rio Itajaí do Oeste na estação DCSC Rio do Oeste: 6,34m (20h15min de 11/07)

● Situação – Elevação

Taió

● Monitoramento – Rio Itajaí do Oeste na estação DCSC Taió: 5,26m (20h15min de 11/07)

● Situação – Elevação