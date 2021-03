Força-tarefa encerra festas clandestinas e notifica casa religiosa em Santa Maria

publicidade

A Prefeitura de Santa Maria, por meio da força-tarefa integrada por fiscais da prefeitura, Guarda Municipal e Brigada Militar, Policia Civil e Departamento Municipal de Trânsito realizou diversas ações neste final de semana, tendo como foco garantir o cumprimento das normas de distanciamento social durante a pandemia de coronavírus.

Os agentes registraram 11 vistorias em residências, ruas e estabelecimentos. Uma das ações ocorreu por volta da 0h10min deste domingo, em festa clandestina no distrito de Passo do Verde, às margens da BR 392, saída para o município de São Sepé. Cerca de 45 pessoas estavam aglomeradas e sem máscara facial de proteção. O organizador do evento foi identificado e notificado, conforme Decreto Municipal em vigência sobre os protocolos de saúde e segurança em relação à pandemia de coronavírus.

Outra festa clandestina foi encerrada pela fiscalização em uma residência, durante a madrugada deste domingo, no Bairro Pinheiro Machado, região Oeste do município. A entrada dos agentes à casa não foi autorizada. Os vizinhos relataram que muitos veículos saíram do local ao avistar os carros da fiscalização. O dono da residência foi notificado por descumprimento do Decreto Municipal. Ele também foi notificado por perturbação do sossego público.

Além dessas ocorrências, na noite deste sábado, a fiscalização também constatou que um bar no Bairro Pinheiro Machado estava em funcionamento fora do horário permitido, com os clientes em aglomeração e sem uso de máscara facial de proteção. O proprietário do estabelecimento foi notificado. Ainda no Bairro Pinheiro Machado, os agentes notificaram uma casa religiosa por não seguir as diretrizes do Decreto Municipal. O distanciamento obrigatório entre as pessoas não foi seguido, e todos estavam sem máscara de proteção facial. As denúncias de aglomerações podem ser feitas pelo número 153, ou por WhatsApp pelos números (55) 99271-8122, (55) 99167-4728 e (55) 99167-8452.

