Força-tarefa encontra corpos de dois jovens em cânions de Cambará do Sul

Um força-tarefa foi organizada neste domingo, dia 13, para transladar dois corpos encontrados em um acampamento feito no alto de um cânion em Cambará do Sul. Em razão do difícil acesso ao local, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e a Brigada Militar atuaram para localizar e remover os dois corpos, que foram encaminhados para exame pericial. Um deles foi identificado por familiares como sendo Israel Ethur Vieira, 27 anos. O outro espera identificação da perícia. Israel estava desaparecido desde 5 de setembro, quando familiares registraram o fato na Polícia Civil de São Leopoldo, cidade em que residia.

Para a remoção dos corpos, houve a necessidade de emprego de equipamentos, inclusive trator e cavalos. As equipes percorreram cerca de 15 quilômetros por estradas secundárias e trilhas até o local em que os corpos se encontravam.

O caso é investigado pela Polícia Civil pela Delegacia de Polícia de Cambará do Sul e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Leopoldo. A força-tarefa foi composta de cerca de 22 pessoas, dentre policiais civis, bombeiros militares e policiais militares e os trabalhos duraram toda a tarde e noite deste domingo.

O delegado Vladimir Medeiros, da Delegacia de Polícia de Cambará do Sul, informou que foram três dias de atividades de busca pelos desaparecidos. “A ação deste domingo foi extremamente difícil, dada a localização dos corpos, mas a força-tarefa realizada concluiu a atividade com pleno êxito em razão do comprometimento de todos”, diz Medeiros. O delegado espera o resultado da perícia para concluir as investigações relativas à morte dois homens.

Já a delegada Isadora Galian, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Leopoldo, esclarece que as investigações continuam e que aguarda os exames periciais para a identificação do segundo corpo. Ela agradece o esforço das equipes dos bombeiros militares, dos policiais civis de Cambará do Sul e do DPHPP de São Leopoldo, e da Brigada Militar.