Força-tarefa realiza ações para abrigar moradores de rua em Caxias

Com a #UnidosContraoFrioemAção, a Fundação de Assistência Social (FAS) de Caxias do Sul lançou uma força-tarefa organizando ações com o objetivo de suprir as necessidades das pessoas em situação de rua, com a participação do Centro Pop Rua, casas de passagens, Fundação Caxias, Cruz Vermelha, 5º Batalhão de Bombeiros Militar, 3º Grupo de Artilharia Antiaérea e Defesa Civil.

“As 120 vagas ofertadas para acolhimento, foram ampliadas em mais 40, totalizando 160 vagas para acolhimento nas três casas de passagens e Abordagem Social. O sobreaviso da FAS intensificará ações de cuidados das pessoas em situação de rua in loco, encaminhando para as casas de passagens e fornecendo agasalhos e cobertores para aqueles que não aceitarem acolhimento”, ressalta a diretora de Proteção Social Especial de Média Complexidade da FAS, Jamila Tassemeier.

Entre a tarde e a noite da terça-feira, uma das noites mais frias do ano, a abordagem social realizou 35 acolhimentos. As casas ainda possuem 16 vagas. A Fundação Caxias e Cruz Vermelha serão pontos de coleta de agasalhos, toucas, meias, luvas, blusões e cobertores e disponibilizarão as doações destes itens para a população em vulnerabilidade. Para doar, a população pode entrar em contato pelo (54) 3223-0528 (Fundação) ou pelo (54) 3538-3448 (Cruz Vermelha).

