Formatura de guarda-vidas militares dá início à Operação Verão

Uma nova turma de guarda-vidas está pronta para proteger e resguardar a vida dos banhistas que visitarem as praias e balneários gaúchos neste verão. Nesta terça-feira, 48 militares foram oficialmente formados para a função, em solenidade realizada na beira da praia de Tramandaí, em frente a guarita 146. Destes, a grande maioria é de agentes militares do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Além disso, um militar formato é do Exército Brasileiro e outro da Aeronáutica.

De acordo com o tenente Rafael Vieira Cabral, instrutor do curso, apesar dos preparativos para a Operação Verão 2023-2024 terem começado já em março deste ano, a formatura destes guarda-vidas militares oficializa o início da operação no Estado. “Nos finais de semana, já temos algumas guaritas dos principais balneários sendo ativadas, contando com o trabalho dos guarda-vidas. E agora, com a formatura dos novos, estamos reforçando a nossa segurança para o verão”, contou.

Segundo o tenente Cabral, dos 48 guarda-vidas recém-formados, 42 estão aptos a trabalharem no mar do Litoral Norte e do Litoral Sul. Os outros seis militares graduados estão aptos para trabalhar nas águas internas, dos balneários e rios do Rio Grande do Sul, onde “a presença destes se faz extremamente necessária”, reforçou. Os novos formados se somam ao grande contingente que tradicionalmente atua no Estado.

A Operação Verão 2023-2024 terá cerca de 1.100 guarda vidas que farão a guarnição do litoral e das águas internas, entre agentes militares e civis. “Contem sempre com o corpo de bombeiros, com o nosso serviço e nosso efetivo que estaremos de prontidão para apoiar a sociedade gaúcha que vier aproveitar o litoral”, completou o tenente Cabral. Ao final da solenidade, que teve a participação de familiares e autoridades, foi realizado o tradicional batismo na água.