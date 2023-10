Forte vento Sul provoca elevação no nível do Guaíba e alerta região das Ilhas

publicidade

O Rio Grande do Sul pode observar novas cenas de elevação importante do nível do Guaíba nas próximas horas. Conforme a MetSul, um forte vento Sul está gerando efeito de represamento no Lago e a tendência é de uma elevação acentuada na quinta-feira.

No período da tarde nesta quarta-feira, um avanço das águas começou a ser observado. Na última leitura, as águas estavam em 2,46m. Existe a possibilidade do nível passar de 2,60 metros e talvez atingir marcas ainda maiores ao longo da quinta.

Com isso, algumas áreas da região da Ilhas que tinham secado nesta semana podem voltar a alagar. A situação também pode ocorrer com setores da Orla. Apesar da força da chuva, o cenário de setembro não deve se repetir, quando o Caís Mauá observou 3,18m e todas as comportas de Porto Alegre foram fechadas.

