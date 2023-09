Fotos: Guaíba volta a invadir a Orla em Porto Alegre

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre voltou a acionar o sistema de proteção contra cheias devido à elevação do nível do Guaíba, que neste sábado, impulsionado pelo vento sul que sopra da Lagoa dos Patos, agravou a situação das Ilhas e inundou mais uma vez trechos da orla. O sistema de monitoramento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) reportou o nível do Guaíba às 16h em 2m82cm no Cais Mauá, a 18 centímetros da cota de transbordamento.