Fotos: Mesmo após recuo do Guaíba, imagens aéreas mostram áreas alagadas em Porto Alegre

Fotos aéreas divulgadas nesta quinta-feira pelo governo do Rio Grande do Sul mostram as áreas alagadas em Porto Alegre e Barra do Ribeiro por conta da maior cheia do Guaíba desde 1941. Na quarta-feira, o governador Eduardo Leite (PSDB) se reuniu com o prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), com o objetivo de coordenar uma reposta à situação. Veja abaixo as imagens:

Fotos: Mauricio Tonetto / Secom / CP

