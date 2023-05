Fraport projeta retomar fluxo pré-pandemia no Aeroporto de Porto Alegre no 2º semestre

publicidade

Mesmo com o arrefecimento da pandemia de Covid-19, o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre ainda não opera com o mesmo fluxo registrado até 2020. A expectativa é de retomada a partir dos próximos meses. "Esperamos, nesse segundo semestre, superar, em algumas semanas, o tráfego pré-pandemia", projetou a chefe de operações da Fraport, Sabine Trenk.

Conforme a representante da administração do aeroporto, comparando uma semana de maio deste ano com o mesmo período em 2019, por exemplo, o fluxo é de 25% a 30% menor em voos internacionais. "A retomada do tráfego internacional é o maior gap (lacuna)", avaliou Sabine. No caso dos voos domésticos, há menor diferença, variando entre 2% e 13%, conforme a semana.

Os dados foram apresentados durante o evento MenuPOA, realizado pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), para debater os desafios do turismo para a Capital, onde a representante da Fraport foi palestrante. Apesar dos dados da administradora do aeroporto apontarem que as viagens a lazer ainda são as mais realizadas no aeroporto da Capital gaúcha, o governo municipal aposta no turismo de negócios, conforme a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Júlia Evangelista Tavares, também palestrante na ocasião.

A gestora pública afirmou que são considerados pilares da economia local: Inovação, saúde e eventos. Segundo ela, o South Summit, que atraiu mais de 20 mil pessoas, e a Feira Brasileira do Varejo (FBV), que espera receber cerca de 10 mil participantes, são bons exemplos do investimento em eventos de negócios. Em geral, o desafio é manter na Capital turistas que passam em direção à Serra e a Santa Catarina. "A gente tem essa vantagem de que as pessoas já passam por aqui. A gente precisa fazer com que elas fiquem aqui", pontuou a secretária.

Outro desafio para o turismo em Porto Alegre debatido no evento é o quanto a ramificação do transporte aéreo pelo Estado é negativa para a Capital. A Azul Linhas Aéreas, por exemplo, implementa uma linha que liga Passo Fundo diretamente a Florianópolis. Segundo o Gerente Comercial da empresa aérea, “estão testando” o trajeto.

Mesmo com os dilemas, a presidente da ACPA Suzana Vellinho, espera um bom prognóstico. “As perspectivas econômicas do turismo na capital gaúcha são bem promissoras, especialmente se trilharmos os melhores caminhos para consolidar com excelência as atividades de receptivo, eventos, atrações culturais e esportivas, dentre outras”, disse.