Frente fria derruba temperaturas no RS nesta quinta-feira

Frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O dia será de muitas nuvens, mas o sol deve chegar a aparecer em alguns municípios, especialmente no Norte, onde a chuva chega mais tarde, e em pontos do Oeste e do Sul, onde o tempo deve começar a melhorar. Chove na maioria das regiões, mas as precipitações devem ser irregulares e, no geral, com baixos volumes.

No fim da tarde e à noite cresce o risco de chuva localmente forte e de temporais isolados no Noroeste e no Norte do estado. Ar mais frio avança e a temperatura será significativamente menor que na quarta-feira, mas no Médio e Alto Uruguai ainda tem ar abafado.

As mínimas rondam os 14ºC em Pelotas e os 13ºC em São José dos Ausentes e Vacaria. As máximas, por sua vez, podem chegar a 26ºC em Erechim e 27ºC em Torres. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 18ºC e 22ºC.

A quarta-feira teve cara de verão no RS. As máximas oficiais na rede do Instituto Nacional de Meteorologia chegaram a 35,3ºC em Teutônia, 34,7ºC em Campo Bom e Rio Pardo, e 34,0ºC em Santa Maria. Em Porto Alegre, estações oficiais apontaram 33,8ºC no Jardim Botânico

Agora, ar mais frio avança e a temperatura desaba. As temperaturas à tarde vão estar 10ºC a 15ºC abaixo das marcas da tarde da quarta-feira na maioria dos municípios. Algumas cidades dos vales que tiveram até 35ºC à tarde, vão registrar 18ºC a 20ºC na quinta.