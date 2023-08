Frente fria marca o início da semana, com aumento de chuvas nesta segunda-feira no RS

publicidade

Influenciado por uma frente fria que chega nesta segunda-feira, o tempo será marcado pelo aumento de nuvens e chuva em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Porém, no Oeste e no Sul, o tempo melhora já durante esta segunda com o retorno do sol.

À noite, o tempo estará aberto também no Centro do estado, mas a Metade Norte seguirá com muitas nuvens. Ar mais frio ingressa e a temperatura cai acentuadamente. Em alguns pontos, o ar frio chega com vento moderado com ocasionais rajadas fortes. As máximas ocorrem no começo do dia e as mínimas se dão na maioria das cidades no fim do dia, quando faz frio.

Conforme a MetSul, Torres será o município com a maior máxima no Estado com os 24°C, enquanto a mínima mais acentuada será em Bagé com 8°C. Em Porto Alegre, a previsão é de sol e chuva durante o dia. A mínima será de 14ºC e a máxima, de 21ºC.

Máximas e mínimas pelo RS:

Caxias do Sul 10ºC / 21ºC

Erechim 13ºC / 21ºC

Alegrete 12ºC / 19ºC

Chuí 10ºC / 16ºC