Frente fria provoca granizo no Uruguai e já muda o tempo no Rio Grande do Sul

publicidade

O Rio Grande do Sul já começa a sentir a mudança no clima neste domingo. A frente fria que provocou chuva, raios e queda de granizo no Uruguai, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, já reflete no território gaúcho, de acordo com a Metsul Meteorologia.

A imagem de satélite do começo da tarde deste hoje já mostra o aumento de nebulosidade e acentuada queda da temperatura no Sul do RS. No começo da tarde deste domingo, às 13h, a temperatura atingia 31ºC em Parobé e 30ºC em Feliz, Taquara, Porto Vera Cruz e Venâncio Aires. Porto Alegre estava com 28ºC. Grande parte do estado gaúcho ainda estava sob influência do ar quente.

No Sul do estado, ao contrário, a temperatura estava muito menor com a chegada da frente fria. Às 13h, os termômetros indicavam 16,1ºC em Rio Grande, 17,3ºC no Chuí, 17,5ºC em Jaguarão, 18,1ºC em Bagé e 18,3ºC em Livramento. Nas próximas horas, o sistema frontal de escassa atividade se desloca para Norte e muda o tempo em parte do Centro e do Leste gaúcho com ingresso de nuvens baixas e a mudança do vento com queda de temperatura, com prováveis rajadas em alguns pontos.

A Metsul prevê que, em muitos locais, a mudança de temperatura ocorre apenas com a rotação do vento e sem chuva. Porto Alegre é uma das cidades que deve ter mais tarde neste domingo a mudança do vento com queda de temperatura após os quase 30ºC desta tarde.



Nesta segunda, a frente passa a ser semi-estacionária com chuva em pontos do Oeste, da fronteira com o Uruguai e, especialmente, do Sul gaúcho. Parte do Leste gaúcho, no entorno da Lagoa dos Patos, pode ter instabilidade muito fraca.



A temperatura declina nesta segunda no Oeste, no Centro e no Sul gaúcho, mas o Noroeste e o Norte do Rio Grande do Sul seguirão sob ar quente com temperatura elevada para esta época do ano. Já o Sul deve ter um dia frio com marcas à tarde de 11ºC a 12ºC enquanto no Noroeste estará fazendo 27ºC a 29ºC.