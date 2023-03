Frente fria traz chuva e temporais para o RS nesta sexta-feira

publicidade

O sol vai aparecer com nuvens nesta sexta-feira em muitas cidades do Rio Grande do Sul, mas o tempo muda no decorrer do dia em grande parte do Estado pelo deslocamento de uma frente fria. Conforme a MetSul, essa frente instabiliza o tempo ainda cedo no Oeste e ao longo do dia traz chuva para todas as regiões gaúchas, embora irregular.

Há risco de chuva forte em pontos isolados, além de temporais localizados de vento forte e granizo. Faz calor antes da chegada da chuva em várias cidades, principalmente na Metade Norte, onde o tempo muda mais tarde. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 20ºC e 31ºC.

Mínimas e máximas no RS nesta sexta

Torres 20ºC / 29ºC

Caxias do Sul 16ºC / 28ºC

Erechim 17ºC / 29ºC

Santa Maria 21ºC / 29ºC

Uruguaiana 22ºC / 28ºC

Bagé 18ºC / 26ºC

Pelotas 18ºC / 27ºC