Fronteira Oeste alcança 55,4 mil casos da Covid-19

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS) divulgou nesta terça-feira o perfil do novo coronavírus e casos da Covid-19 nos municípios da Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul, na área de abrangência do órgão. De acordo com a responsável pela CRS, Heili Temp, ao todo, nas 11 cidades, foram identificados 55.400 casos confirmados, um avanço de 5.690 notificações se comparado com o levantamento nos últimos 28 dias (988 na semana), além de 1.346 mortes (22 óbitos na semana e 178 no mês) desde o início dos registros, totalizando um aumento geral de 11,44% nos últimos 28 dias.

Em Uruguaiana, foram confirmados 14.582 casos (1.626 novos casos em 28 dias), sendo 1.123 ativos, com 396 mortes creditadas ao município, apresentando evolução mensal de 12,55%. São 57 pacientes hospitalizados (25 nas UTIs) e 1.614 pessoas em isolamento domiciliar com síndrome gripal monitorada. Média de um óbito por cada 320 habitantes.

Na fronteira com o Uruguai, a cidade de Santana do Livramento conta agora com 9.859 casos, sendo 271 ativos e 166 óbitos. Há 16 hospitalizados. Quaraí confirmou 2.044 casos do vírus, 40 ativos e os mesmos 60 óbitos anotados. Em Alegrete, houve 11.558 casos notificados, sendo 119 ativos, além de 270 óbitos computados, um por cada 270 habitantes, e há 20 hospitalizados. No município de Itaqui, o número foi ampliado para 3.951 registros, sendo 107 ativos (sete hospitalizados) e 71 óbitos.

Em Rosário do Sul, são 3.671 notificações, apontando 69 ativos e 12 exames em análise. Registrados os mesmos 97 óbitos pela segunda semana. Em São Gabriel, o número confirmado da Covid-19 evoluiu para 7.938, sendo 352 ativos e notificadas 253 mortes. Uma perda por cada 246 habitantes.

Ainda de acordo com Heili, Manoel Viana aponta 493 casos positivos, sendo 26 ativos e os mesmos 11 óbitos há cinco semanas. A cidade de Santa Margarida do Sul, pontua a estabilidade em 235 casos do novo coronavírus, sendo 18 ativos e seis óbitos. Em Barra do Quaraí, são 658 positivos, 15 ativos e mantidos os nove óbitos. Maçambará os mesmos 411 casos anotados, 17 ativos e sete óbitos pela doença.

A cidade de São Borja, também na fronteira, mas vinculada a 12ª CRS de Santo Ângelo, somou 9.900 casos positivos para Covid-19, sendo 112 em tratamento. Há 26 pessoas em isolamento hospitalar e 241 no domicílio, 246 óbitos. Em toda a região, estão ocupados 98% dos leitos de UTIs-SUS existentes. Por coronavírus são 67 internações na UTI, além de 104 leitos clínicos ativos.

Segundo Heili Temp, na última semana, houve redução no número de casos ativos e óbitos. Porém, infelizmente, as UTIs da região ainda seguem com uma taxa de ocupação elevada. “Aumentamos a vacinação o que para as autoridades da área é de suma importância. O RS vacinou 87% contra 91% da 10ª CRS. Ainda assim, reforçamos a importância de mantermos os protocolos sanitários. Juntos iremos vencer a pandemia”, conclui.

