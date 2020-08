Fronteira Oeste apresenta crescimento de 27,5% da Covid-19 em uma semana

publicidade

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), sediada em Alegrete, divulgou nesta terça-feira o boletim do novo coronavírus e casos da Covid-19 nos municípios da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, na área de cobertura do órgão. Segundo a coordenadora-interina, Andréia Carneiro, ao todo, nas 11 cidades, foram identificados 2.215 casos confirmados, um avanço de 478 novas notificações, além de 46 mortes - desde o início da pandemia, totalizando um aumento geral de 27,5% nos últimos sete dias.

Em toda a região, estão ocupados 70,5,%, índice similar ao da última semana dos 78 leitos de UTI existentes na R03. Por coronavírus são 16 internações, além de 31 leitos clínicos ativos. Andréia apela à população para a indispensável necessidade de ampliar o distanciamento social, evitar e impedir aglomerações, buscar ao máximo permanecer em casa, além de utilizar máscara e álcool em gel. "A prevenção ainda é o único e eficiente meio de impedir a proliferação do novo coronavírus", afirmou.

Balanço das cidades

Em Uruguaiana, são 325 positivos - 97 ativos, entre eles três mortes. São oito pacientes hospitalizados (quatro intubados) e 179 pessoas em isolamento domiciliar com síndrome gripal monitorada. A atenção voltou-se para um bebê de apenas nove meses que contraiu a doença. O município testou 6912 pessoas. Na fronteira com o Uruguai, na cidade de Sant'Ana do Livramento, agora há 290 casos, com quatro óbitos anteriores.

Em Quaraí, o quadro ampliou-se na última semana, somam-se agora 46 pacientes positivados que provocaram três óbitos e oito pessoas em isolamento domiciliar. Na cidade de Alegrete, houve testagem de 3499 pessoas e 330 casos notificados, 112 ativos - entre eles nove hospitalizados, além de 12 óbitos computados - o mais recente ontem, um idoso de 85 anos. No município de Itaqui, o número ampliou-se para 301 registros (25% em uma semana) - sendo 64 casos ativos, com um paciente internado - dois óbitos.

Em Rosário do Sul a positivação passou para 204 notificações, dois pacientes hospitalizados e 33 exames em análise - mantendo-se os dois óbitos. Em São Gabriel, o número confirmado da Covid-19 cresceu para 600, sendo 13 isolados em hospital e outros 222 em domicílio - resultando em 17 mortes, mantendo-se como o município da Fronteira Oeste com o maior índice de casos e óbitos informados. Ainda de acordo com Andréia, em Manoel Viana são 31 casos positivos, incluindo um óbito - uma semana de estabilidade no quadro da doença.

A cidade de Santa Margarida do Sul apontou até agora 20 casos do novo coronavírus, sem óbito (único município da fronteira sem mortes pela doença) - havendo o monitoramento de 37 pessoas. Em Barra do Quaraí houve o registro de 53 casos e uma morte anotada, além de 25 casos monitorados. Maçambará conta com 15 casos anotados, sendo um óbito, além de 31 monitorados.

No plano estadual do Distanciamento Controlado, a região manteve-se na bandeira laranja. Na cidade de São Borja, também na fronteira, mas ligada a 12ª CRS de Santo ngelo, somou 258 casos positivos para Covid-19, 14 pessoas em isolamento hospitalar, sete óbitos e dois em investigação.