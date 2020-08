Fronteira Oeste registra 11,8% no aumento de casos da Covid-19

publicidade

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), sediada em Alegrete, divulgou nesta terça-feira o boletim do novo coronavírus e casos da Covid-19 nos municípios da Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul, na área de abrangência da pasta. Conforme a coordenadora-adjunta, Andréia Carneiro, ao todo, nas 11 cidades, foram identificados 2.952 casos confirmados, um avanço de 312 novas notificações se comparado com o levantamento da pandemia da última semana, além de 58 mortes (seis no último período), desde o início dos registros do novo coronavírus na região, totalizando um aumento geral de 11,8% nos últimos sete dias, um dos menores índices registrados.

Em Uruguaiana, foram confirmados 517 casos positivos e nove mortes, sendo três neste final de semana, e 129 casos estão ativos. São cinco pacientes hospitalizados e 243 pessoas em isolamento domiciliar com síndrome gripal monitorada. Há 379 recuperados. O município testou 8.824 pessoas (Lacen, Laminf, SMS, Ufpel, Unipampa e Ibope), sendo o que mais realizou exames, em números absolutos, na R03.

Na fronteira com o Uruguai, na cidade de Santana do Livramento, agora há 399 casos, com quatro óbitos mantidos. São 356 recuperados. Quaraí notificou 49 pacientes positivados que provocaram três óbitos, cinco pessoas em isolamento domiciliar, indicando estabilização do quadro. Estão recuperadas 43 pessoas.

Em Alegrete, houve 4.536 testagens e 449 casos anotados, 108 ativos, entre eles três hospitalizados, além de 13 óbitos computados. Recuperados contabilizam 328 pacientes. No município de Itaqui, o número ampliou-se para 376 registros, sendo 36 casos ativos, com dois pacientes internados. O município contabiliza três óbitos e 337 pacientes recuperados.

Em Rosário do Sul, a positivação passou para 245 notificações e 20 exames em análise. Mantém-se os dois óbitos. Recuperados são 163. Em São Gabriel, o número confirmado da Covid-19 cresceu para 776, sendo 10 isolados em hospital e outros 178 em domicílio, resultando em 22 mortes, mantendo-se como o município da Fronteira-Oeste com o maior índice de casos e óbitos informados. Houve a testagem de 5.811 pessoas. Recuperados são 566 pacientes.

Ainda de acordo com Andréia, em Manoel Viana são 32 casos positivos, incluindo um óbito, nova semana de estabilidade no perfil da doença. 30 pacientes estão recuperados. A cidade de Santa Margarida do Sul apontou até agora 20 casos do novo coronavírus, sem óbito. Em Barra do Quaraí, houve o registro de 72 casos, dois ativos e uma morte anotada, além de dois casos monitorados e 69 pacientes recuperados. Maçambará conta com 17 casos anotados e outros 40 monitorados, além de 14 pacientes recuperados. No plano estadual do distanciamento controlado, a região retornou para a bandeira laranja.

Na cidade de São Borja, também na fronteira, mas ligada a 12ª CRS de Santo Ângelo, somou 420 casos positivos para Covid-19, 25 pessoas em isolamento hospitalar e 467 domiciliar, nove óbitos.

Em toda a região, estão ocupados 69% dos 78 leitos de UTI existentes na R03. Por coronavírus são 14 internações, além de 37 leitos clínicos ativos. Andréia mantém o apelo à comunidade a indispensável necessidade de manter e ampliar o distanciamento social, impedir aglomerações, buscar ao máximo permanecer em casa, além de utilizar máscara facial e álcool em gel. "A prevenção é o único e eficiente meio de impedir a proliferação do novo coronavírus enquanto não surgir uma vacina", concluiu. A titular do órgão, Heili Temp, retornou na semana, às funções.