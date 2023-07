Fronteira Oeste retoma normalidade com sexta-feira ensolarada

publicidade

A sexta-feira ensolarada e a moderada elevação da temperatura na Fronteira Oeste do RS, afastando a possibilidade de chuva nas próximas horas, permitem aos poucos, a retomada da normalidade na região. Em São Borja, o rio Uruguai recua ao nível normal, medindo 6,05 metros, na manhã de hoje. O pico da cheia atingiu 11,15 metros.

Segundo Moacir Tiecher, coordenador da Defesa Civil, das 21 famílias desabrigadas e desalojadas, dez delas já retornaram às casas. Além de seis quiosques da lateral do Cais do Porto. A higienização das áreas afetadas, no bairro do Passo, tem sequência com equipe reforçada e a expectativa é de que as famílias, neste final de semana, possam estar todas de volta às moradias.

Já em Itaqui, de acordo com o tenente Valdemarino do Amaral, coordenador da Defesa Civil, o Uruguai media 7,49 metros, (pico 8,73 metros), baixando – deixando para trás a cota de inundação que é de 8,30 metros. A balsa que liga Itaqui e Alvear, na Argentina, ainda não retomou a travessia conforme estava anunciado.

“Há seis casas volantes, do bairro Ponte Seca, moradias tradicionais das margens do Uruguai, aguardando que o terreno na área ribeirinha seque para poderem retornar aos locais de origem”, diz Valdemarino. A previsão é de que a situação se normalize, em definitivo, até a próxima segunda-feira.

Em Uruguaiana, conforme o coordenador da Defesa Civil, Paulo Woutheres, houve no período, a remoção de seis famílias, sendo três desalojadas que optaram por casa de parentes, e outras três desabrigadas assistidas no Centro Esportivo Zona Leste, recebendo alimentação e cobertores. Os seis núcleos, somando 20 pessoas (16 adultos e 4 crianças), deixaram o bairro Mascarenhas de Moraes – a Ilha do Marduque.

Os primeiros retornos às moradias não devem acontecer antes da segunda-feira, estima. Há previsão de chuva no início da próxima semana, o que pode retardar o retorno, avalia. O rio Uruguai mede 8,31 metros, 20 centímetros distantes da cota de inundação (8,50 metros), e segue baixando gradualmente.